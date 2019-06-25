وأوضحت الشركة، في بيان، أن الرحلة رقم 182 المتجهة إلى نيس تعرضت طائرتها وهي من طراز بوينغ في تمام الساعة 5 و20 ديقة مساء، بتوقيت (نيس) لارتطام طرف الجناح الأيسر ببوابة الجسر الأوسط الممتد من مبنى المطار إلى الساحة.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد حصل هذا الارتطام أثناء توجيه الطائرة من أرض المطار من قبل الموجه الأرضي وبخطأ من توجيهه.

وأوضحت أنه تم إنزال جميع الركاب وطاقم الطائرة اعتياديا من البوابة الأمامية للطائرة بسلام دون أية إصابات.

وأضافت أنه "تم إلغاء الرحلة المقررة، يوم الاثنين، من نيس إلى الكويت"، لافتة إلى أن "الجهات المعنية في الشركة تقوم حاليا بالترتيبات اللازمة لتوفير الحجوزات البديلة والسكن الملائم للعملاء المقرر سفرهم على الرحلة الملغاة".

وذكرت أن الجهاز الفني باشر في الترتيبات اللازمة لإصلاح الضرر الذي أصاب جناح الطائرة في أسرع وقت ممكن وعودتها إلى العمل، ضمن إسطول الشركة التي باشرت بدورها مع السلطات الفرنسية المختصة في التحقيقات اللازمة.