وأوضح المالكي، خلال مؤتمر صحفي بالرياض، أن الطائرة من نوع "أبابيل" جرى اعتراضها وتدميرها في الداخل اليمني، عقب عملية الرصد، وهو ما يثبت تهريب مثل القدرات النوعية لميليشيات الحوثي الإرهابية من إيران.

وأضاف أن الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي، يوم الأحد، وأوقع قتيلا و21 جريحا، تم بصاروخ "كروز" مصنوع في إيران.

وأشار إلى المتحدث، إلى أن التحالف العربي استهدف مواقع لتخزين الصواريخ في العاصمة اليمنية صنعاء، مضيفا "سنستمر في استهداف القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي لمنعها من الهجوم على المدنيين".

وأدان مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) "بشدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وأعربت المنظمة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، واصفة هذا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للقوانين الدولية في الهجوم على البنية التحتية للطيران المدني.

وكانت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قد هاجمت مطار أبها في 12 يونيو الجاري بطائرة مسيرة، مما أسفر عن إصابة 26 شخصاً، بينهم نساء وأطفال"، وهو ما جلب إدانة دولية واسعة.