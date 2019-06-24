وقال نتانياهو خلال جولة مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون على قاعدة عسكرية إسرائيلية قديمة تشرف على غور الأردن "سننظر في الاقتراح الأميركي بطريقة منصفة ومنفتحة".

وقبيل أيام من انعقاد مؤتمر البحرين الذي دعت إليه الولايات المتحدة لمناقشة الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام في الشرق الأوسط والذي قرّر الفلسطينيون مقاطعته، قال نتانياهو "لا أفهم كيف رفض الفلسطينيون الخطّة حتى قبل أن يعرفوا مضمونها".

ويزور بولتون إسرائيل لحضور اجتماع ثلاثي مقرّر منذ فترة مع نظيريه الإسرائيلي مئير بن شبات والروسي نيكولاي باتروشيف.

وأعلنت الولايات المتحدة أنّ خطتها للسلام في الشرق الاوسط والتي سيُعرض الشقّ الاقتصادي منها في مؤتمر المنامة، تهدف إلى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين وخلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، وذلك خلال عشرة أعوام.

ويشكّل مؤتمر المنامة الذي سيعقد الثلاثاء والأربعاء برئاسة جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرصة لعرض هذه الخطة التي طال انتظارها، والتي يقول مسؤولون إنّها ستتضمّن لاحقاً شقّاً سياسياً.