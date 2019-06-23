وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح المالكي أن "الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة (7) مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي".

وأدان مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) "بشدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وأعربت المنظمة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، واصفة هذا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للقوانين الدولية في الهجوم على البنية التحتية للطيران المدني.

وكانت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قد هاجمت مطار أبها في 12 يونيو الجاري بطائرة مسيرة، مما أسفر عن إصابة 26 شخصاً، بينهم نساء وأطفال"، وهو ما جلب إدانة دولية واسعة.