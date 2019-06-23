وأشار موقف اللجنة الرباعية، في بيان، إلى الهجمات على ناقلات النفط قبالة الفجيرة، في 12 مايو الماضي، وفي خليج عُمان، في 13 يونيو.

وأورد "أن هذه الهجمات تهدد الممرات البحرية الدولية التي نعتمد عليها جميعاً لشحن بضائعنا، يجب السماح للبواخر وأطقمها أن تبحر في المياه الدولية بأمان، وندعو إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة، ونحثُّ على إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر".

وأشار البيان إلى التوتر الأخير المتمثل في هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية مستخدمين صواريخ وطائرات مُسيّرة، إيرانية الصنع والتجهيز.

وأدانت الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار أبها المدني، في 12 يونيو الذي نتج عنه إصابة 26 مدنياً، وأعرب البيان عن الدعم الكامل للمملكة العربية السعودية، داعيا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من طهران.