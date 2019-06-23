وهنأ المتحدث باسم الحكومة الموريتانية في تغريدة على "تويتر" مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات التي بدأت السبت، لانتخابه رئيسا للبلاد.

وكتب وزير الاتصالات سيدي محمد ولد محم في تغريدة على موقع "تويتر": "بالغ التهنئة وأحرها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني على الثقة التي منحه الشعب متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه".

وكان ولد الشيخ الغزواني استبق النتائج الرسمية، وأعلن في وقت سابق من الأحد فوزه في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، مشيرا إلى أن ما تبقى من الأصوات لن يكون لها أي تأثير على النتائج.

وهنأ ولد الشيخ الغزواني أنصاره بالفوز، في كلمة ألقاها أمام تجمع لمؤيديه بقصر المؤتمرات القديم في العاصمة نواكشوط، تداولها رواد مواقع الواصل الاجتماعي في البلد العربي، وقال المرشح إن "الشعب الموريتاني اختار نهج الإصلاح".

وأفاد مرسل "سكاي نيوز عربية"، أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أعلنت حتى الآن فرز قرابة 90 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما أشارت النتائج إلى تقدم ولد الشيخ الغزواني بنسبة تفوق الخمسين بالمئة بقليل.

وحل في المرتبة الثانية بيرام ولد اعبيد بنحو 18 بالمائة، بفارق بسيط عن سيدي محمد ولد بوبكر الذي حل في المرتبة الثالثة.