وأفاد مراسلنا أن نتائج فرز حوالي عشرة في المائة من الأصوات في انتخابات موريتانيا، أظهرت تقدم ولد الشيخ الغزواني بأكثر من خمسة وخمسين في المائة.

وحل في المرتبة الثانية سيدي محمد ولد بوبكر بنحو ثمانية عشر في المائة، في حين جاء بيرام ولد أعبيد في المرتبة الثالثة، بقرابة حوالي ثلاثة عشر في المائة.

ولم تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أي نتائج رسمية حتى الآن.