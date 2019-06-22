وأوضحت المصادر أن نحو 400 متعاقد من الشركتين يستعدون لمغادرة قاعدة بلد العسكرية شمالي بغداد، التي تستضيف قوات أميركية وذلك بسبب "تهديدات أمنية محتملة".

وذكرت المصادر أن رحيل المتعاقدين وشيك، ولم تذكر المصادر أي تفاصيل بشأن التهديدات الأمنية.

وكانت قاعدة بلد مترامية الأطراف استُهدفت بثلاث قذائف مورتر الأسبوع الماضي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتعرضت قاعدتان عراقيتان أخريان تستضيفان قوات أميركية لقصف صاروخي الأسبوع الماضي في هجمات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

ووقع هجوم صاروخي، الأربعاء، قرب موقع تستخدمه شركة الطاقة الأميركية، إكسون موبيل، على مقربة من مدينة البصرة في جنوب البلاد.