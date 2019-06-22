وتجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، السبت، حيث سيتنافس المرشحون الستة على أصوات 1544132 ناخبا وناخبة.

ويعتبر المرشح ووزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، أكثر المرشحين حظا، ويحظى بدعم من قبل الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وأحزاب الأغلبية الحاكمة.

المرشح ورئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر ويعد المنافس الأقوى لولد الغزواني، وهو مدعوم من ائتلاف يضم حزب تواصل الإسلامي، إضافة إلى تشكيلات سياسية أخرى كان تم حلها بسبب ضعف نتائجها الانتخابية.

والمنافس الثالث بيرام الداه ولد أعبيدي، النائب البرلماني والناشط الحقوقي رئيس الحركة الإعتاقية "إيرا"، الذي يدعمه حزب "الصواب" ذو التوجه القومي.

وجاء محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، كمنافس رابع.

ويحظى ولد مولود بدعم من أحزاب معارضة يأتي في مقدمتها حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يترأسه أحمد ولد داداه.

خامس المنافسين خبير إداري ومالي هو محمد الأمين المرتجى الوافي، وهو الأصغر سنا بين المرشحين، وليست له سوابق في ممارسة العمل السياسي، ويخوض الاستحقاقات معولا على دعم الشباب.

فيما يأتي كان حاميدو بابا، رئيس حزب الحركة الوطنية من أجل إعادة التأسيس في المرتبة السادسة وهو مدعوم من ائتلاف انتخابي يضم تكتلا للأحزاب الزنجية.

وتسيطر الهموم المرتبطة بالبطالة ومحاربة الفقر والحرمان، والتوزيع العادل للثروات، ومشاغل التنمية والعدالة الاجتماعية، على خطابات وبرامج المرشحين.

ويعلق الناخبون آمالا عريضة على عائدات مخزون الغاز، بعد استنزاف ثروات البلاد من الحديد والنحاس والذهب في العقود الأخيرة.