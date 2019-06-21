ووفقا لموقع "السومرية نيوز"، فإن 7 أشخاص لقوا حتفهم بعد تفجير بحزام ناسف في مسجد بمنطقة البلديات، شرقي العاصمة بغداد.

وقالت مصادر بالشرطة إن انفجار قنبلة أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 كانوا في المسجد ظهر الجمعة.

وبيّن مصدر أمني أن احتياطيات أمنية اتخذت منذ الصباح الباكر حول دور العبادة، بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بدخول انتحاريين إلى العاصمة بغداد يرومون تنفيذ تفجيرات.

وشهدت محافظة ديالى تفجيرا نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، استهدف مقهى شعبيا الخميس.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أكد مصدر بالشرطة، إن حزاما ناسفا أو عبوة ناسفة بدائية الصنع استخدم في الهجوم على المسجد الجمعة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.