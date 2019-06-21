وذكر التحالف العربي أن الأهداف تشمل قوارب مفخخة تم تجهيزها للأعمال الإرهابية ولتهديد الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية تتخذ من المواقع المدنية في شمال الحديدة والتي وردت في إعادة الانتشار انطلاقا لعملياتها.

وأكد التحالف العربي على استمرار تحييد القدرات العدائية والإرهابية للميليشيات الحوثية، مطالبا المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وشدد في البيان أن " الاستهداف يتم وفق القانون الدولي وقواعده العرفية".

من جانب آخر، قتل وجرح 18 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في كمين لمقاتلين من الجيش اليمني بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع في جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري إن مقاتلين من الجيش استدرجوا مجموعة من عناصر المليشيا كانت تحاول التسلل باتجاه موقع الخلل والحمراء شمالي منطقة مريس وباغتتها بهجوم مفاجئ أسفر عن مصرع 10 من عناصر المليشيا وجرح 8 آخرين فيما لاذ الباقون بالفرار"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".