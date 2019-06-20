وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات السعودية اعترضت الطائرة المسيرة، عند الساعة ( 21:06 ) من مساء الخميس.

وأوضح المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولية.

وأضاف المتحدث باسم التحالف "نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن التحالف العربي، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.