وأضاف الجبير للصحفيين في لندن "أعتقد أن الوضع خطير جدا بسبب السلوك العدواني لإيران."

وقال "عندما تتدخل في حركة الشحن الدولية يكون لذلك تأثير على إمدادات الطاقة، وتأثير على أسعار النفط التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. بشكل أساسي، يمس هذا كل شخص في العالم".

وكانت الولايات المتحدة حملت إيران مسؤولية هجمات على ناقلتي نفط، الأسبوع الماضي، قرب مضيق هرمز وهو طريق ملاحي رئيسي لإمدادات النفط العالمية. بينما تنفي إيران أي تورط.

وتابع الجبير "المجتمع الدولي عازم على التصدي للسلوك العدواني الإيراني .. لا نريد حربا معها"، قائلا إنه "من السخف تصور أن أي طرف يحاول جر قوى عظمى إلى حرب مع إيران".

وأكد الجبير أن السعودية وحلفاءها يتباحثون في مختلف الخيارات لضمان سلامة الملاحة في المنطقة"، بعدما "زادت وتيرة الهجمات الإيرانية في الأسابيع الأخيرة".

كما تحدث الوزير السعودي عن "الدلائل الكبيرة" للسلوك الإيران العدائي، وأنشطتها المزعزعة للاستقرار، من خلال دعم ميليشيات في اليمن بالصواريخ، مشددا على ضرورة "أن توقف إيران دعمها للإرهاب".