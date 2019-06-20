وصعّد الحوثيون في الأسابيع الأخيرة حدة هجماتهم ضد المملكة التي تقود منذ العام 2015 تحالفا لاستعادة الشرعية في اليمن والتصدي للمتمرّدين الحوثيين ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

والأربعاء طالب البرلمان العربي "الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".

كذلك طالب البرلمان بـ"ملاحقة قادتها ومموليها وداعميها، سواء كانوا دولًا أو جماعات".

ويتألف البرلمان العربي من ممثلين لبرلمانات البلدان العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وفي 12 يونيو أدى سقوط صاروخ تبنى الحوثيون إطلاقه على مطار أبها الدولي في جنوب السعودية إلى جرح عشرات المدنيين.

كذلك تبنى الحوثيون المدعومون من إيران شن سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة في السعودية بينها اعتداء على محطتي ضخ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية غرب الرياض في 14 مايو الماضي.

والأربعاء طالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي "الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما تقوم به إيران بانتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمنية وتهريب الأسلحة والصواريخ البالستية لميليشيا الحوثي الانقلابية بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى، وإلزام إيران بقرار مجلس الأمن رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين".