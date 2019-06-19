وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، صرح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن الطائرة المسيرة تم رصد إطلاقها من قبل ميليشيا الحوثية من محافظة الحديدة، وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة حجة قبل دخولها للمجال الجوي للملكة.

وأضاف: "الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة بمخالفة اتفاق ستوكهولم وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد".

واعتبر المالكي ذلك "يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي، وتقويض للجهود السياسية لانجاح اتفاق ستوكهولم، كما تواصل الميليشيات مخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ المدنيين كدروع بشرية لنشاطاتها الإرهابية المتعلقة بتخزين وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، وتفخيخ وإطلاق القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد".

وأوضح المتحدث أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".