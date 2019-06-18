وجدد المجلس، استنكار المملكة لجميع الأعمال العدائية والإرهابية التي تهدد حرية الملاحة وأمن الإمدادات النفطية وسلامة البيئة، ومنها الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد ندد المجلس بـ"الأعمال والممارسات الإرهابية وغير الأخلاقية" التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين، وآخرها المقذوف الذي استهدف صالة القدوم بمطار أبها الدولي، والطائرات بدون طيار باتجاه المطار نفسه ومحافظة خميس مشيط.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.

وكثفت الولايات المتحدة الضغط على إيران، الاثنين، معلنة إرسال جنود إضافيين في الشرق الأوسط، بينما نشرت صورا جديدة قالت إنها تكشف أن إيران تقف خلف هجوم استهدف ناقلة نفط في خليج عُمان الأسبوع الماضي.