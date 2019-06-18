وأوضح بيزلي في إفادته بمجلس الأمن الدولي أن البرنامج إذا لم يتلق ضمانات من مليشيا الحوثي، فسيبدأ بتعليق المساعدات الغذائية تدريجيًا، وعلى الأرجح قرب نهاية هذا الأسبوع، مبينًا أن البرنامج سيواصل تقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل والأمهات.

وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي لم يستطع تسجيل الأشخاص المحتاجين وتدشين نظام للقياسات الحيوية باستخدام مسح القزحية أو رفع بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه لدعم عملية تسليم المساعدات.

وكان برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة قد أعطى مليشيا الحوثي الإرهابية مهلة إلى يوم الخميس القادم لتقدم موافقتها على ضمان عدم سرقة المساعدات ووصولها لمستحقيها المحتاجين وتنفيذ شروط برنامج الغذاء العالمي بهذا الخصوص.