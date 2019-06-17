وأورت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن زيارة البرهان إلى تشاد "تأتي في إطار تواصل المجلس مع دول الجوار والمحيط الاقليمي لتهيئة الأجواء السياسية للدخول في المرحلة الانتقالية والانتقال السلس إلى الحكومة المدنية".

وسيجري رئيس المجلس العسكري الانتقالي خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، يحيطه خلالها بتطورات الأوضاع في السودان.

وكان في وداع البرهان بمطار الخرطوم الدولي محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين.

ويرافق رئيس المجلس الانتقالي في هذه الزيارة الأمين العام للقصر الجمهوري الفريق ركن محمد علي ابراهيم بجانب عدد من القادة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من أخرى قام بها البرهان إلى إريتريا استغرقت يوما واحدا، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس أسياس أفورقي.

وعلى هامش الزيارة إلى إريتريا، أعلنت الخرطوم وأسمرا، الجمعة، توصلهما إلى اتفاق لفتح الحدود البرية المشتركة، في مسعى لتسهيل الحركة بين البلدين.