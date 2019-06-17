وتمكنت قوات المقاومة المشتركة من صد الهجوم، موقعة بالميليشيات خسائر فادحة.

وحسب مصادر عسكرية، فإن مدفعية القوات المشتركة استهدفت تعزيزات للانقلابيين بشكل مباشر مما أدى إلى تضاعف خسائرهم في أعداد القتلى والجرحى، وأجبرت من نجا منهم على الفرار شرق عبر خط زبيد.

وكانت المليشيات قد نفذت محاولات تسلل صوب منطقتي الجبلية والفازة انتهت بمصرع وجرح معظم المشاركين فيها وعلى رأسهم قائدهم الميداني ويدعى محمد علي الشريف.

وأكد مراسلنا اصابة 6 مدنيين بينهم طفلان في سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على مركز مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.