ويعقد السيسي سلسلة لقاءات مع كل من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وكذا مع كل من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن زيارة السيسي إلى بيلاروسيا ستشهد مباحثات معمقة حول مجمل القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة مينسك التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات التعاون الثنائي المختلفة.

كما يلتقي السيسي مع ممثلي مجتمع الأعمال البيلاروسي ورؤساء كبرى الشركات البيلاروسية، بالإضافة إلى كبار المسئولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية، بهدف استعراض آفاق التعاون الثنائي الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، في ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تشييدها في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف بسام راضي، أن الرئيس سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الرومانية بوخارست، حيث سيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الروماني "كلاوس يوهانيس"، يعقبها مقابلة مع رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا، لاستعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.

ومن المقرر أن يلقى السيسي كلمة في جامعة "بوخارست للدراسات الاقتصادية".