وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللا مسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المتحدث باسم التحالف العربي: "نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ويأتي إسقاط الطائرة الحوثية المسيرة بعد هجوم سابق شنته الميليشيات الإرهابية على مطار أبها، تلاه إسقاط 5 طائرات بدون طيار، الجمعة الماضية.

وكانت السعودية اتهمت، الخميس، إيران بأنها أمرت ميليشيات الحوثي بشن الهجوم على مطار أبها، وحذرت من "عواقب وخيمة".

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الصاروخي على مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معاد، وحثت جميع الأطراف على منع وقوع مثل هذه الحوادث التي تصعد الوضع الحالي وتشكل تهديدا خطيرا على الأمن الوطني والإقليمي وتقوض العملية السياسية اليمنية بقيادة الأمم المتحدة.

ونددت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بالهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي، معتبرة أنه "يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة".