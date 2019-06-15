وقال المصدر، إن الانفجار نجم عن امتداد النيران المشتعلة بالأعشاب إلى مسافة قريبة من مستودع الذخيرة.

وسمع دوي الانفجار الذي هز المنطقة العسكرية في أرجاء العاصمة السورية دمشق، حسبما أورد التلفزيون السوري.

ولم ترد بعد معلومات عما إذا كان الانفجار تسبب بوقوع ضحايا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر تصاعد سحابة من الدخان قالوا إنها من موقع الانفجار.

وتشهد العاصمة السورية هدوءاً بعدما تمكنت القوات الحكومية قبل أكثر من عام من السيطرة على أحياء في أطراف دمشق وكامل منطقة الغوطة الشرقية التي شكلت معقلاً للفصائل المعارضة على مدى سنوات.

وتمّ ذلك بعد عمليات عسكرية وإجلاء عشرات آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين الرافضين لاتفاقات تسوية مع الحكومة.

وتشنّ اسرائيل بين الحين والآخر ضربات على أهداف في محيط دمشق ومطارها، تقول إنها مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري أو حلفائه وتحديداً القوات الإيرانية وحزب الله اللبناني.