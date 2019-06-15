ودعت منظمة المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، الحوثيين إلى وقف الهجمات على البنية التحتية المدنية في السعودية.

ويوم الأربعاء، أدى هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب غربي السعودية، إلى إصابة 26 شخصًا بجروح.

وخلال جولة للإعلاميين في المطار، الخميس، أعلنت السلطات السعودية أنها أغلقت جزءا من صالة وصول المسافرين، بعد أن أحدث الصاروخ حفرة في سقفها، مما أعاق حركة الملاحة لساعات.

في غضون ذلك، قال مسؤول في الطيران المدني السعودي إن السلطات ما تزال تحقق في تأكيدات جماعة الحوثي، الموالية لإيران، بأنهم أطلقوا "صاروخ كروز" باتجاه المطار.

وكانت السعودية اتهمت، الخميس، إيران بأنها أمرت ميليشيات الحوثي بشن الهجوم على مطار أبها، وحذرت من "عواقب وخيمة".

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الصاروخي على مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معاد، وحثت جميع الأطراف على منع وقوع مثل هذه الحوادث التي تصعد الوضع الحالي وتشكل تهديدا خطيرا على الأمن الوطني والإقليمي وتقوض العملية السياسية اليمنية بقيادة الأمم المتحدة.

ونددت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بالهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي، معتبرة أنه "يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة".