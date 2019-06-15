وقالت الوزارة إن الشحنة تتكون من نحو طنين من مخدر الحشيش، وأكثر من 8 ملايين قرص من عقار الكبتاغون المخدر، مخبأة داخل أقفاص التفاح.

وحسب تقدير الداخلية المصرية، فإن قيمة الشحنة تصل إلى حوالي 144 مليون جنيه (نحو 8.4 مليون دولار).

وكشفت الوزارة أن الشحنة ضبطت قادمة من دولة عربية عبر ميناء شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

إلا أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوزارة، رصدت المحاولة والتشكيل العصابي القائم على جلبها، المكون من 8 أفراد، بينهم 6 عرب.

وأوضحت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما عُرض المتهمون على النيابة التي باشرت التحقيقات، وجار استهداف باقي عناصر التشكيل العصابي داخل مصر.