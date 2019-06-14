وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة "كوكوكا كاريدغس" التي تملكها شركة يابانية، وناقلة "فرنت ألتير" التي تملكها شركة نرويجية، لكن طهران نفت.

وفور وقوع الهجوم، تخوف البعض من تلوث المياه، حيث يربط خليج عُمان بحر العرب بمضيق هرمز والخليج العربي.

وأوضحت معلومات تتبع من مؤسسة البيانات "ريفاينتيف" أن السفينة "فرونت ألتير" النرويجية، جاءت من الرويس في الإمارات، وهي نقطة شحن لشركة أبو ظبي الوطنية للنفط، وحملت السفينة النفط، وهو مادة قابلة للاشتعال.

أما السفينة الأخرى، "كوكوكا كاريدغس" اليابانية، فقد جاءت من الجبيل في السعودية، وتقول مؤسسة ريفاينتيف إنها حملت ميثانول، وهو مركب كيميائي يستخدم في عدد من المنتجات.

شحنة نفط

وغادر طاقم "فرنت ألتير" النرويجية السفينة في المياه التي تقع بين دول الخليج العربية وإيران بعد الانفجار الذي أرجعه مصدر إلى لغم ممغنط، واستعرت النيران في الناقلة، وتصاعد منها عمود ضخم من الدخان في الهواء.

وانتشلت سفينة في المنطقة أفراد طاقم الناقلة النرويجية، ونقلتهم لقارب إنقاذ إيراني، بينما لم يتم الكشف عن مصير شحنة النفط التي حملتها الناقلة.

إلا أن شركة "فرنتلاين" المشغلة للناقلة أعلنت، الجمعة، استقرار حالة الناقلة وإخماد الحريق الذي اندلع بها، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن حدوث تلوث.

ماذا عن شحنة الميثانول؟

وفي نفس الإطار قال رئيس شركة الشحن المشغلة لناقلة النفط اليابانية إن "جسمين طائرين" ألحقا أضرارا بالناقلة، لكن لم يلحق أي ضرر بشحنتها من الميثانول.

وأضاف يوتاكا كاتادا رئيس شركة "كوكوكا سانغيو"، الجمعة، في مؤتمر صحفي بطوكيو، أن الناقلة كوكوكا كاريدغس تبحر متوجهة إلى ميناء خورفكان بالإمارات بعد عودة الطاقم إليها، وقال إن البحرية الأميركية ترافق الناقلة.

وأوضح كاتادا: "الطاقم أبلغنا أن جسما طائرا اقترب من السفينة، وأنهم وجدوا ثقبا. ثم شاهد بعض أفراد الطاقم الضربة الثانية".

واستبعد كاتادا أن تكون السفينة التي تحمل 25 ألف طن من الميثانول أصيبت بقذيفة طوربيد، وتابع أن أفراد الطاقم شاهدوا سفينة حربية إيرانية في المكان، ليل الخميس، بتوقيت اليابان.