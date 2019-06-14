وقال قرقاش: "تزداد إشارة وزير الخارجية الإيراني ظريف إلى الفريق باء هزلية، وتتضاءل مصداقيته يوما بعد يوم".

وأضاف "العلاقات العامة ليست بديلا حقيقيا للسياسات البناءة. وقف تصعيد الموقف الحالي يتطلب أفعالا تتسم بالحكمة وليس كلمات جوفاء".

ويستخدم ظريف عادة تعبير "الفريق باء"، للإشارة إلى مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، وغيره في الإدارة الأميركية ممن يشاركونه نفس الموقف تجاه إيران.

ونشر ظريف على حسابه في تويتر قبل ساعات تغريدة قال فيها: "بعض التفسيرات الخاطئة تستلزم توضيحا: الفريق باء يخرب الدبلوماسية ويعتم على الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران".