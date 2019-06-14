والتقطت كاميرات المراقبة من داخل المطار هذه الصور للهجوم الذي وقع بصاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن، وأسفر عن إصابة 26 شخصا.

وحسبما يظهر في الفيديو، فقد تسبب الانفجار القوي في حدوث حريق بصالة وصول للمسافرين، حيث تناثر الحطام والزجاج المكسور على الأرض.

والأربعاء، استهدف صاروخ المطار المدني في مدينة أبها الجبلية التي تعد مقصدا للسعوديين خلال فصل الصيف، هربا من الحرارة المرتفعة في الرياض وجدة.

وخلال جولة للإعلاميين في المطار، الخميس، أعلنت السلطات السعودية أنها أغلقت جزءا من صالة وصول المسافرين، بعد أن أحدث الصاروخ حفرة في سقفها، مما أعاق حركة الملاحة لساعات.

وقال مسؤول في الطيران المدني السعودي إن السلطات لا تزال تحقق في تأكيدات جماعة الحوثي، الموالية لإيران، بأنهم أطلقوا "صاروخ كروز" باتجاه المطار.

وكانت السعودية اتهمت، الخميس، إيران بأنها أمرت ميليشيات الحوثي بشن الهجوم على مطار أبها، وحذرت من "عواقب وخيمة".

وكتب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة، قائلا إن استهداف المطار "تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها".

وأكد الأمير خالد أن "وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه الميليشيات الإرهابية".