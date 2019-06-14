وأضاف قرقاش في حسابه على تويتر أن هذه التطورات تستدعي "تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن ولاستقرار الإقليمي".

ومضى يقول: "الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر".

واتهمت الولايات المتحدة، الخميس، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، مشددة على أن طهران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: "إيران هي من ارتكبت الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان. هذا الهجوم هو الأحدث في سلسة الهجمات التي شنتها إيران وأذرعها ضد الولايات والمتحدة وحلفائها".

وشدد بومبيو على أن "الأعمال الإيرانية الاستفزازية، تشكل تهديدا للأمن الدولي"، موضحا أن "التصرفات الإيرانية تشكل تطورا غير مسبوق".