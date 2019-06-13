وفي حديثه لسكاي نيوز عربية، قال المالكي: "بعد الاستهداف الممنهج لإيقاع ضحايا مدنيين في أبها من قبل ميليشيات الحوثي، لدينا الحق بحماية المدنيين، نملك المبادرة والقيام بعملية عسكرية لضرب الأهداف الحوثية، لغرض تحييد القدرات الحوثية".

وأشار المالكي إلى أن الأدلة تثبت حصول ميليشيات الحوثي على أسلحة متطورة وقدرات نوعية من الخارج، وإن التحقيقات جارية لمعرفة السلاح الذي استخدم في الهجمات الإرهابية على مطار أبها.

وأكد المالكي أن عمليات التحالف العربي ضد ميليشيات الحوثي "تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي".

كما شدد على استراتيجية التحالف الثابتة باليمن، "والتي تدعم الجيش الوطني اليمني، وتقوم بردع الميليشيات الحوثية الإرهابية".

وكان التحالف العربي، قد أعلن الخميس، تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

ووفق ما نقل مراسلنا في الرياض عن التحالف، فإن "الأهداف شملت مخازن صواريخ ومعامل تصنيع ومخازن أسلحة وأماكن تواجد خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية".

ويأتي رد فعل التحالف، بعد يوم من حدوث هجوم صاروخي شنه الحوثيون علىمطار أبها في جنوب السعودية، مما أسفر عن إصابة 26 شخصا.