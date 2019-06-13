وكانت ناقلتا نفط تبحران في بحر عُمان، قد تعرضتا الخميس، لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ كرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصارخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، قال غوتيرس: "أدين أي هجوم على سفن مدنية".

ودعا إلى "تقصي الحقائق وتحديد الجهة المسؤولة" عن الهجوم، وأضاف: "إذا كان هناك شيء لا يستطيع العالم تحمله، فهو اندلاع مواجهة كبيرة في منطقة الخليج".

وبناء على طلب الولايات المتحدة، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي يناقش الخميس الوضع في الخليج، في أعقاب تعرض ناقلتي النفط للهجوم.

وأبلغ القائم بأعمال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بأنه "من غير المقبول من أي طرف مهاجمة سفن تجارية".

وأضاف: "الحكومة الأميركية على استعداد لتقديم المساعدة بشأن الهجوم، وتواصل تقييم الوضع".