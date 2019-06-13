وقال مدير إدارة الشؤون الأوروبية والأميركية بالخارجية السودانية، صديق عبدالله، إن اللقاء "تميز بتبادل صريح لوجهات النظر بين الجانبين، حيث قدم رئيس المجلس العسكري شرحا حول ما تم في السودان بعد 11 أبريل، وحول مسار التفاوض مع شركاء المجلس العسكري في العملية السياسية".

وأوضح أن البرهان "عبّر عن تطلع السودان لتعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة، باعتبارها قوى عظمى تلعب دورا إيجابيا يتطلع إليه الشعب السوداني، ويدفع بعملية التسوية السياسية الجارية إلى الأمام، لإحداث الاستقرار المنشود".

وأكد البرهان، وفقا للمصدر، "انفتاح المجلس على الدور الإيجابي المتوقع من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، للوصول إلى تسوية سياسية".

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية السودانية: "أشار ناجي إلى أن الاجتماع اتسم بالوضوح والصراحة، تم فيه مناقشة أحداث الرابع من يونيو، داعيا إلى عمل تحقيق مستقل وشفاف، لافتا إلى دعم الولايات المتحدة لجهود الإيقاد والاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي".

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأميركي أن "كل المجتمع الدولي يريد ما يريده الشعب السوداني متمثلا في الدولة المدنية، وإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية بالسودان، بما يمكنه من لعب دوره المهم في الإقليم".

وفي سياق متصل أعرب المبعوث الأميركي للسودان، دونالد بوث، عن سعادته باختياره مبعوثا للسودان، مشيرا إلى سابق خبرته كدبلوماسي في التعامل مع السودان، مؤكدا رغبة المجتمع الدولي في "دعم تطلع الشعب السوداني إلى حكومة مدنية".