وقالت المصادر ان القوات المشتركة نفذت هجوماً على مواقع المتمردين شمالي القفلة وغربي الريبي بجبهتي قعطبة وحجر، مشيرة إلى أن من بين قتلى الحوثيين قيادات ميدانية.

وأضافت أن قصفاً للقوات المشتركة أسفر عن تدمير مركبة تقل مقاتلين وبعض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كانت مجاميع للحوثيين تقوم بتوزيعها على الاماكن والمناطق التي تمثل منطلقا لهجماتها.

وكانت القوات المشتركة جنوبي منطقة "الريبي" في جبهة حجر أفشلت عملية تسلل للمتمردين من اتجاه حبيل الدرما ولكمة الدرماء نحو وادي الجشيب.

واسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف المتمردين.

يشار إلى أن القوات المشتركة والحزام الأمني كانت قد أطلقت عملية "صمود الجبال" عقب تحرير مديرية قعطبة في إطار عمليات تطهير الأجزاء الشمالية من محافظة الضالع من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.