وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، ريبيكا ريباريش، لـ"سكاي نيوز عربية": "العدوان الحوثي يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة، واستمرار تجاهلها لقراري مجلس الأمن 2216 و2231".

وأضافت: "الأعمال التي تستهدف البنية التحتية المدنية تؤدي إلى مقتل وإصابة الأبرياء".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق، الأربعاء، إصابة 26 مسافرا، بينهم نساء وأطفال، من جراء سقوط مقذوف حوثي على صالة القدوم في مطار أبها الدولي، فضلا عن إلحاق بعض الأضرار المادية.

وأعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية استخدام صاروخ "كروز"، ضد مطار أبها الدولي، مما يبرز مجددا إصرار الميليشيات، وداعمتها إيران على استهدف المدنيين وتهديد أمن المنطقة.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية العسكرية، آر كلارك كوبر، أن الهجمات الإيرانية، بما في ذلك الهجوم الصاروخي على مطار أبها "يمثل تطورا جديدا على مستوى التهديد الذي تشكله إيران على المنطقة".

كما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية رفض الإفصاح عن اسمه لمراسلة سكاي نيوز عربية: "تدعو الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني إلى وقف تسليح وتمكين الحوثيين للقيام بأعمال العنيفة ضد جيران اليمن ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية".

وأبدى المسؤول قلقه العميق إزاء تصرفات الحوثيين العدوانية التي تدعمها إيران عبر تقديم أسلحة متطورة ، والتي تهدد الأمن الإقليمي، وتنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2216 ، وتطيل أمد الصراع في اليمن.