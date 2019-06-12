وعاقبت المحكمة 32 متهما بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ29 آخرين، والسجن 5 سنوات لـ81، والمشدد 3 سنوات لـ177، والمشدد 10 سنوات لـ36، والمشدد 7 سنوات لمتهم.

كما قضت المحكمة ببراءة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم حدث.

ونسبت النيابة للمتهمين، "الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مرتين"، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين أحدهما بالسعودية، لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة.

كما نسبت النيابة للمتهمين، اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة لنقل الركاب، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما شملت الاتهامات، "رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق".