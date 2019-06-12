وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب: "قبل قليل رصدت قوة عسكرية طائرة مسيرة دخلت من الأجواء اللبنانية إلى المجال الجوي".

وأضاف الجيش، أن الطائرة "عادت إلى لبنان، حيث كانت تحت متابعة القوات"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وسبق أن شهد المجالان الجويان اللبناني والإسرائيلي خروقات مشابهة، ففي عدة مناسبات اتهمت إسرائيل إيران بإرسال طائرات بدون طيار إلى المجال الجوي الإسرائيلي، من سوريا المجاورة.

وفي فبراير 2018، أسقطت إسرائيل ما قيل إنها طائرة بدون طيار إيرانية مسلحة.

والعام الماضي، أعلن الجيش اللبناني أن 4 طائرات حربية إسرائيلية اخترقت المجال الجوي اللبناني، وحلقت فوق مدينة جونيه الساحلية، ثم توجهت شرقا باتجاه مدينة بعلبك قرب الحدود السورية.