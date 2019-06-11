ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع قولها، إن الجيش التركي قتل 10 مسلحين أكراد في منطقة تل رفعت، الواقعة في محافظة حلب شمالي سوريا.

وتعتبر تركيا أن وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا "جزء" من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة على أنه جماعة إرهابية.

ويشن الجيش التركي بانتظام غارات جوية على المسلحين الأكراد في العراق وسوريا، وقصف المواقع، التي كانت تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة تل رفعت في وقت سابق هذا العام، قائلا إن هذا كان "ردا على إطلاق النار من قبل وحدات حماية الشعب".

وتخضع منطقة تل رفعت لسيطرة قوات يقودها الأكراد، وتقع على بعد حوالي 20 كيلومترا شرقي عفرين، التي تخضع لسيطرة تركيا وحلفائها.

وحذرت الأمم المتحدة، الاثنين، من أن ما يصل إلى مليوني لاجئ ربما يفرون إلى تركيا إذا استعر القتال في شمال غرب سوريا، في الوقت الذي انخفضت فيه أموال المساعدات على نحو خطير.