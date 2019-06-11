وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن أعضاء البرلمان صوتوا خلال الجلسة التي عقدت في أربيل، عاصمة الإقليم، على انتخاب مسرور، وذلك بـ87 صوتا من أصل 111.

وشغل مسرور بارزاني (50 عاما) مناصب عدة في الإقليم، منها قائد جهاز الأمن والاستخبارات، ورئيس مجلس أمن الإقليم، فضلا عن انتخابه عضوا في قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ومسور هو نجل رئيس الإقليم السابق، مسعود بارزاني.

وكان البرلمان انتخب أواخر مايو الماضي، نيجيرفان بارزاني، رئيسا للإقليم، بعد شغور المنصب لمدة عامين.

وقاطع جلسة التصويت حينها نواب أبرزهم أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 نائبا)، الذي يعد المنافس السياسي الرئيسي للحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني.

وكانت رئاسة كردستان قد تعطلت، قبل نحو عامين بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق، بارازني، الذي تنحى إثر الاستفتاء على استقلال الإقليم، مما أثار غضب الحكومة المركزية في بغداد، التي سارعت إلى اتخاذ خطوات عقابية.