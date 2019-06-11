وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي، قوله "إن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات".

وأضاف المالكي، "إننا نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.