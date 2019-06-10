وقال المسؤول لـ"سكاي نيوز عربية"، إن إسرائيل لم تقدم للولايات المتحدة أي خطة أحادية الجانب، لضم أي جزء من الضفة الغربية، وقال إن الموضوع "ليس قيد المناقشة".

يأتي هذا في أعقاب تصريحات للسفير الأميركي في إسرائيل دافيد فريدمان، قال فيها إن "من حق إسرائيل ضم بعض مستوطنات الضفة الغربية".

وأضاف أنه "في ظل ظروف معيّنة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من، لكن على الأغلب ليس كل، الضفة الغربية".

ودانت الحكومة الفلسطينية تصريحات سفير الولايات المتحدة، قائلة إنها "تعكس حجم الفضيحة للدولة العظمى، التي ترهن سياستها الخارجية بأيدي غلاة المتطرفين أمثال كوشنر وغرينبلات وفريدمان".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تعهد في الحملات التي سبقت الانتخابات العامة في أبريل، بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، في تحرّك دعمه منذ مدة طويلة جميع النواب تقريبا في تحالفه الذي يضم أحزابا يمينية ودينية.