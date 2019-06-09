وذكرت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، أن الشرطة قتلت 8 "عناصر إرهابية" في اشتباك معها بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء حيث ينشط متشددون موالون لتنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن هجوم أول أيام العيد في مصر.

وكانت قوات الجيش والشرطة بدأت حملة أمنية كبرى ضد المتشددين، في فبراير من العام الماضي، عقب هجوم على مسجد الروضة في شمال سيناء في نوفمبر 2017 قتل فيه مئات المصلين.

وتحدث خبير أمني، السبت، عن أن أفراد "كمين البطل 14" أحبطوا مخططا إرهابيا كان يستهدف الوصول إلى المدنيين في مدينة العريش صبيحة عيد الفطر.

وإن صحت معلومة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خالد عكاشة، التي جاءت خلال حديثه في أحد برامج "التوك شو" على فضائية مصرية، ولم تؤكدها مصادر رسمية، فإن أفراد الكمين أجهضوا مخططا كاد أن يكون شبيها لهجوم مسجد سيناء.

وكان مسلحون هاجموا مسجدا في محافظة شمال سيناء، أثناء صلاة الجمعة، في نوفمبر عام 2017، ورفعوا راية تنظيم داعش وهم يطلقون النار من باب المسجد، ونوافذه، وقتلوا أكثر من 300 مصل بينهم 27 طفلا، حسبما قال مسؤولون مصريون.

وقال عكاشة، وهو عضو بالمجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الكمين كان بمثابة حائط صد للعملية الإرهابية، التي كانت تستهدف من 20 لـ30 ألف مواطن في العريش.

وتابع "عادة يتبادل الأهالي التهاني عقب صلاة العيد (..) سكان المدينة جميعهم يكونون في الشوارع".

وأكد أن التعامل الأمني في الحادث طوق الإرهابيين، ومنعهم من العودة للجبال مرة أخرى، بسبب تمشيط الطيران المصري للمنطقة، وإجبارهم على عدم التسلل للمنازل المهجورة بمنطقة حي المساعيد.

وفي هذا السياق، نشرت وزارة الداخلية، في بيان، تفاصيل عملية أمنية قامت بها في نطاق "ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش" فجر الخامس من يونيو.

وقالت: "توافرت معلومات بشأن اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش، وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم".

وأضاف البيان أن الاشتباك "أسفر عن مصرع 8 عناصر إرهابية". وتابع أن الشرطة عثرت بحوزتهم على 5 بنادق آلية وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.