ووفقا للمصادر، تشهد المناطق المشتعلة في جبهتي حجر وشخب في الطالع، قصفا مدفعيا متبادلا بين القوات المشتركة والميليشيات الانقلابية.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد استهدفت في وقت سابق معدات ثقيلة للحوثيين، حيث دمرت منصة إطلاق صواريخ "كاتيوشا" في الفاخر، و دمرت أيضا عربة، علاوة على استهداف تجمعات للمتمردين في مناطق متفرقة في حجر، والقحيزة جنوب غرب باجه شمالي الضالع.

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن تجمعات للمتمردين في معسكر الجب بمنطقة البتار، مما أوقع عددا من القتلى و الجرحى.

هجوم فاشل

وفي وقت سابق، أحبطت القوات المشتركة والحزام الأمني هجوما نفذته مليشيات الحوثي على مواقعها في جبهتي مريس وباجة، شمال وغربي محافظة الضالع.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات المرابطة في جبهة مُريس أحبطت محاولة تسلل للميليشيات الحوثية على مواقع "التبة الحمراء" و"الخلل" و"حصن شداد".

كما اشتبكت القوات مع مجموعات حوثية أخرى حاولت استرداد مواقع كانت قد خسرتها في وقت سابق بمنطقة "باجة" غربي محافظة الضالع.

وفي محافظة الحديدة، أفادت مصادر عسكرية بسقوط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي، عقب محاولات تسلل إلى مواقع القوات المشتركة في ريف المحافظة، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار وانتهاك اتفاق السويد.

وقالت المصادر إن عناصر الحوثي المتمركزة في مزارع الحسينية بمديرية بيت الفقيه، دفعت الساعات الماضية بالعشرات من عناصرها للهجوم، تحت غطاء ناري كثيف، على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح، لكن تم التصدي للهجوم وتكبيد المتمردين خسائر في الأرواح.

كما نفذ المتمردون الحوثيون من مواقعهم في مناطق نائية جنوب شرق مديرية التحيتا، محاولة تسلل مماثلة صوب مركز المديرية، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وقصف الحوثيون من مواقعهم في مزارع جنوب وشرق مدينة التحيتا، الأحياء السكنية وسط المدينة، بالمدفعية والأسلحة الرشاشة، مما ألحق أضرارا في بعض المنازل.