وقالت الداخلية: "معلومات توافرت حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل المزرعة، وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرع 8 منهم".

وأوضحت الداخلية المصرية في بيان رسمي، أن القوات الأمنية عثرت بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وعبوة متفجرة، وحزامين ناسفين.

يأتي ذلك في إطار ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في الهجوم الذي استهدف حاجزا أمنيا غربي مدينة العريش، الأربعاء، مما أدى إلى مقتل 7 عسكريين مصريين، و5 من العناصر الإرهابية، بحسب بيان وزارة الداخلية المصرية.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، وذكرت حسابات مرتبطة بالتنظيم أن عناصره شنوا هجومين متزامنين على حاجزين للشرطة المصرية في العريش، أكبر مدن شبه جزيرة سيناء.

والجمعة، تمكنت القوات المصرية، من إحباط هجوم لعناصر إرهابية حاولت استهداف حاجزين أمنيين في شمال سيناء.

وقتلت القوات عددا من الإرهابيين الذين كانوا في طريقهم للهجوم على الحاجزين، وقالت مصادر مصرية إن قوات الأمن أجرت عملية تمشيط في محيط الحواجز الأمنية.