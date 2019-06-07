ويتنافس في هذه انتخابات الرئاسة الموريتانية التي تجري الجولة الأولى منها في 22 يونيو الجاري، ستة مرشحين، وهم محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني، وسيدي محمد بوبكر بوسالف، وبورام الداه الداه أعبيد، ومحمد سيدي مولود، ومحمد الأمين المرتجي الوافي وكان حاميدو بابا.

ويعد مرشح الحزب الحاكم ولد الشيخ محمد أحمد هو الأقوى إلا أنه منافسه الرئيسي هو رئيس الوزراء الانتقالي الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر (2005-2007)، وهو مدعوم من ائتلاف يضم حزب تواصل الذي يعتبر أهم أحزاب المعارضة، إضافة الى تشكيلات سياسية اخرى كان تم حلها بسبب ضعف نتائجها الانتخابية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في موريتانيا فقد شهدت مقرات الحملات المركزية للمرشحين بالعاصمة ومختلف الولايات تجمعات انتخابية وسهرات خصصت لتقديم برامج المترشحين وما يقدمونه من اجل استمالة الناخب الموريتاني.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق أن مجموع الناخبين المسجلين على اللائحة الانتخابية الجديدة قد بلغ 1544132 ناخبا.