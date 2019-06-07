قال الجنرال فرانك ماكنزي من سلاح مشاة البحرية الأميركية "المارينز"، في مقابلة مع مراسلين يرافقونه في الخليج، إنه من السابق لأوانه استنتاج أن إيران تخلت عن خططها لشن هجمات محتملة ضد مصالح أميركية، ما أدى إلى زيادة عدد القوات في الشهر الماضي.

صرح ماكنزي للصحفيين بأنه يقيّم موقف إيران، مشيرا إلى أنه لن يستبعد طلب المزيد من القوات لتعزيز الدفاعات الأميركية.

ذكر ماكنزي أن إيران وعملائها كانوا يمثلون التهديد "المتقدم والوشيك" على القوات الأميركية عندما طلب في 5 مايو التعجيل بنشر حاملة طائرات وإرسال أربعة قاذفات استراتيجية إلى منطقة الخليج.

وتابع قائلا: "لا أعتقد في الواقع أن التهديد قد تضاءل ... أعتقد أن التهديد حقيقي للغاية".

أبلغ ماكنزي صحفيين من أسوشيتدبرس ومنظمتين إعلاميتين أخريين قائلا: "هذا تقديري أن هذا قد تسبب في دعم الإيرانيين قليلا، لكنني لست متأكدا من أنهم يتراجعون استراتيجيا".

وأوضح الجنرال أن الولايات المتحدة تبدي قوة كافية "لإثبات الردع" دون إثارة "دون داع" خصمها الطويل، "نحن نعمل بجد على السير في هذا الاتجاه".

وأشار إلى أنه واثق من التحركات التي قام بها حتى الآن.

وأردف قائلا: "لقد اتخذنا خطوات لإظهار للإيرانيين أننا نعني العمل في قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا"، في إشارة إلى الانتشار المتسارع لمنطقة الخليج التابعة لمجموعة "أبراهام لنكن، وأربعة قاذفات من طراز "بي - 52"، وبطاريات إضافية من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".