وتعرضت 4 ناقلات نفط، من بينها ناقلتان سعوديتان وناقلة تحمل علم النرويج وأخرى تحمل علم الإمارات، إلى أعمال تخريبية في المياه الاقتصادية الإماراتية الشهر الماضي، مما تسبب في إلحاق ضرر بالناقلات.

ورغم أن الهجمات لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو تسرب نفط أو مواد كيميائية ضارة، فإنها كانت من المحتمل أن تتسبب في حدوث خسائر فادحة في الأرواح ووقوع كارثة بيئية في خليج عُمان.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجمات، التي جاءت في وقت تصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن، وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في وقت سابق إنه من المحتمل أن تكون ألغاما إيرانية قد استخدمت في الهجوم.

واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران بمحاولة رفع سعر النفط، ردا على قيام واشنطن بحظر صادرات طهران من النفط الخام.

وكانت السعودية قد استضافت قمتين طارئتين الأولى لجامعة الدول العربية والثانية لدول مجلس التعاون الخليجي، ردا على هذا الاعتداء على السفن في خليج عُمان، بالإضافة إلى هجوم ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على محطتي ضخ نفط، في المملكة.

وصاغت القمتان موقفا عربيا وخليجيا موحدا يدين هذه الانتهاكات، ويرفض قطعيا تدخل طهران في شؤون دول أخرى في المنطقة.