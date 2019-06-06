وأكد صندوق النقد، الذي يعمل في الضفة الغربية وغزة منذ 1995، أنه سيشارك ومؤسسات مالية أخرى في المؤتمر الذي سينعقد في العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو.

وقال ممثل عن الصندوق "تلقى صندوق النقد دعوة لحضور المؤتمر، ومن المتوقع حضوره بجانب مؤسسات مالية دولية أخرى".

وأكد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أنه سيكون هناك "من يمثله". وقال متحدث باسم البنك الدولي إنه تلقى دعوى "ويتوقع المشاركة".

ويضطلع المقرضون وبنوك التنمية بدور صانع الاستقرار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ فترة طويلة، من خلال تقديم القروض وضمانات الائتمان، والمشورة للسلطة الفلسطينية.