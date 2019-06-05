وذكر البيان أن عناصر إرهابية استهدفوا، فجر الأربعاء، كمينا أمنيا غربي العريش، "وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران".

وأضاف بيان وزارة الداخلية المصرية أن الهجوم وما تبعه من ملاحقة أسفر "عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية.

وتابع: "(قتل) ضابط وأمين شرطة وعدد 6 مجندين (...) وتقوم القوات الأمنية بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية".

وتقاتل قوات الأمن المصرية منذ فترة متشددين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات أمن ومدنيين في شمال سيناء.

وكثيرا ما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الإجراءات الأمنية القوية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد الاضطرابات التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.