وقال البرهان، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي السوداني: "ندعو لطي صفحة جديدة للعبور نحو المستقبل (..) ونفتح أيادينا للتفاوض مع كافة القوى".

وتعهد رئيس المجلس العسكري في السودان بمحاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام، قائلا: "تم توجيه القيادة العامة بالتحقيق في الأحداث المؤسفة في فض الاعتصام".

وأضاف رئيس المجلس العسكري: "نتأسف على ما حدث خلال الأيام الماضية".

وتابع البرهان: "لا مناص لأي منا إلا الاحتكام لإرادة الشعب".

وتأتي دعوة البرهان للتفاوض مع كل القوى بعدما وصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها 3 سنوات.

وفي وقت مبكر من الأربعاء قالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة إن عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ اقتحمت قوات الأمن مخيمات الاعتصام ارتفع إلى 60 شخصا.

من جانب آخر، فشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في إدانة قتل مدنيين في السودان وإصدار نداء ملح من القوى الدولية لوقف فوري للعنف في هذا البلد، وذلك بسبب اعتراض من جانب الصين مدعومة من روسيا، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.