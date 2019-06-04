وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين، اقتحمت قوات الأمن مخيم الاعتصام في الخرطوم، وقالت مجموعة من الأطباء مرتبطة بالمعارضة إن أكثر من 35 قتلوا، في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير، في أبريل الماضي.

وتلغي خطوة الجيش لإجراء انتخابات في غضون سبعة أشهر كل الاتفاقيات مع قادة الاحتجاج، الذين اعتصموا لأشهر خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، بينما كان الجانبان يتفاوضان حول من سيدير البلاد عقب الإطاحة بالبشير.

وقال رئيس المجلس العسكري، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن الجيش سيعمل على تشكيل حكومة مؤقتة للتحضير للانتخابات، والتي قال إنها ستخضع لإشراف دولي.

الوضع على الأرض

وبعد فض الاعتصام، تعهد المتظاهرون بمواصلة حملتهم، وتعليق المحادثات مع المجلس العسكري، والدعوة لإضراب عام، وعصيان مدني.

وشاهد مراسل أسوشيتدبرس محتجين لا يزالوا يضعون متاريس في ضواحي الخرطوم، حتى بعد عدم سماح قوات الأمن في وسط المدينة بأي وصول إلى موقع الاعتصام السابق، حيث أقامت نقاط تفتيش بجميع أنحاء المنطقة.

وقال محمد يوسف المصطفى، المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين - الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير - إن التجمع يرفض ما قاله البرهان.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الضغط على الجنرالات لتسليم مقاليد الأمور إلى سلطة يقودها مدنيون.

وأضاف "ليس لدينا خيار سوى مواصلة الاحتجاجات والعصيان المدني حتى سقوط المجلس العسكري."

من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الوضع في السودان، بعد ظهر الثلاثاء، في جلسة مغلقة، طلبت عقدها المملكة المتحدة وألمانيا.

وكان برهان قال إن قادة الجيش سيحققون في أعمال العنف التي وقعت الاثنين، مضيفا أن قادة الاحتجاجات يتحملون مسؤولية الوضع المتفجر كونهم "يمددون المفاوضات، ويسعون إلى استبعاد قوى سياسية وأمنية أخرى" من المشاركة في أي حكومة انتقالية، وهي اتهامات يرفضها المصطفى المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين.

ويقول نشطاء إن الهجوم بدا وكأنه تحرك منسق، حيث هاجمت قوات أخرى اعتصامات مماثلة في مدينة أم درمان القريبة من الخرطوم، ومدينة القضارف شرقي البلاد.