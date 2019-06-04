وساد الجدل الشارع المصري بعد انتشار معلومة استطلاع الهلال بعد العشاء، الأمر الذي استدعى ردا فوريا من دار الإفتاء، أعادت التأكيد فيه على أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وقالت على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "لا صحة لما يشاع أن دار الإفتاء المصرية ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك".

ثم عادت دار الإفتاء لتؤكد "على ما أعلنه المفتي أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك".

ولم تتضح حتى الآن طبيعة المصادر، التي نقلت عنها عدة وسائل إعلام مصرية بشأن "استطلاع الهلال بعد صلاة العشاء".

وكانت دول عربية عدة أعلنت، الاثنين، أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر لعام 2019 الموافق أول أيام شوال من عام 1440 هجري.

وأفادت المحكمة العليا في السعودية بأن "عددا من الشهود أكدوا رؤية هلال شهر شوال، مما يعني أن الاثنين هو آخر أيام شهر رمضان لهذا العام".

وأكدت، في بيان، أن "الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام".

الإمارات أيضا أعلنت أن "الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر السعيد".

بدورها، أعلنت الكويت وقطر والبحرين واليمن والجزائر ودار الإفتاء للطائفة السنية في لبنان وديوان الوقف السني في العراق، أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

في المقابل، فإن أول أيام العيد في سوريا والأردن والأراضي الفلسطينية وتونس هو الأربعاء.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات المعنية في المغرب وعمان استطلاع هلال شهر شوال الثلاثاء.